Умерла актриса Ольга Чиповская

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка России, актриса Ольга Чиповская скончалась на 68-м году жизни, сообщили в театре им. Вахтангова, в котором она служила.

"Ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Евгеньевна Чиповская", - говорится в сообщении театра.

В театре отметили, что всю жизнь Чиповская посвятила служению сцене. Она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980 году и в том же году была принята в труппу театра имени Евгения Вахтангова.

"Роли Ольги Евгеньевны в сегодняшнем репертуаре Театра Вахтангова такие разные и такие запоминающиеся: колоритная, дерзкая цыганка Хася в "Улыбнись нам, Господи", мощная, непреклонная Марья Дмитриевна Ахросимова в "Войне и мире", прагматичная, но в чём-то очень наивная и восторженная Долли де Фриз в спектакле "Театр", - добавили там.

О дате и времени похорон в театре сообщат дополнительно.

Ольга Чиповская родилась 12 июля 1958 года. Актриса Анна Чиповская - ее дочь.