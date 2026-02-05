Год уральского рока стартовал в Свердловской области

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Открытие года уральского рока состоялось в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Открытие прошло в формате большого рок-квартирника, посвященного памяти Ильи Кормильцева", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что мероприятие состоялось в киноконцертном театре "Космос". Участвовали Владимир Шахрин и Владимир Бегунов из группы "Чайф", Вадим Самойлов от группы "Агата Кристи", Сергей Бобунец из "Смысловых галлюцинаций", Настя Полева, Егор Белкин, Михаил Симаков, Евгений Горенбург, группа "Урфин Джюс" и оркестр B-A-C-H.

Часть средств от продажи билетов направили на покупку музыкальных инструментов для ансамблей школ Верхней Пышмы, Асбеста и Екатеринбурга.