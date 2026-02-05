"Турандот" Пуччини представят в Большом театре в конце февраля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьера последней оперы Джакомо Пучинни "Турандот" состоится в Государственном академическом Большом театре 19-22 февраля, сообщили в пресс-службе ГАБТа.

"Прощальное творение итальянского мастера осталось незавершенным, и именно в таком виде впервые прозвучало перед миланской публикой 100 лет назад - исторической премьерой в театре "Ла Скала" 25 апреля 1926 года дирижировал Артуро Тосканини. Отсутствие написанного автором финала не помешало "Турандот" стать одним из самых исполняемых шедевров итальянской оперной классики. Великая партитура Джакомо Пуччини возвращается в репертуар Большого театра - ее премьеру на Исторической сцене готовят режиссер Алексей Франдетти, художник-постановщик Вячеслав Окунев и художник по свету Глеб Фильштинский", - говорится в сообщении.

В театре напомнили, что истоки сюжета "Турандот" уходит корнями в повесть классика средневековой персидской поэзии Низами. Карло Гоцци познакомился с ней в европейских сборниках персидских сказок, создав свою пьесу, которая и побудила Пуччини на сочинение оперы.