Поиск

"Турандот" Пуччини представят в Большом театре в конце февраля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьера последней оперы Джакомо Пучинни "Турандот" состоится в Государственном академическом Большом театре 19-22 февраля, сообщили в пресс-службе ГАБТа.

"Прощальное творение итальянского мастера осталось незавершенным, и именно в таком виде впервые прозвучало перед миланской публикой 100 лет назад - исторической премьерой в театре "Ла Скала" 25 апреля 1926 года дирижировал Артуро Тосканини. Отсутствие написанного автором финала не помешало "Турандот" стать одним из самых исполняемых шедевров итальянской оперной классики. Великая партитура Джакомо Пуччини возвращается в репертуар Большого театра - ее премьеру на Исторической сцене готовят режиссер Алексей Франдетти, художник-постановщик Вячеслав Окунев и художник по свету Глеб Фильштинский", - говорится в сообщении.

В театре напомнили, что истоки сюжета "Турандот" уходит корнями в повесть классика средневековой персидской поэзии Низами. Карло Гоцци познакомился с ней в европейских сборниках персидских сказок, создав свою пьесу, которая и побудила Пуччини на сочинение оперы.

ГАБТ Ла Скала Низами Джакомо Пучинни Карло Гоцци
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Богомолов будет на посту и. о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов

 Богомолов будет на посту и. о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов

Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

 Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

"Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

 "Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

"Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

 "Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

 Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

 Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

 В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

Назначены новые руководители Пушкинского музея и Третьяковской галереи

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

 Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8331 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });