В Александринском театре 9 февраля пройдет гала-концерт звезд мирового балета

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Александринском театре в Петербурге 9 февраля состоится гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля "Классика и современность", сообщают организаторы мероприятия.

В праздничной программе "Все о любви..." - фрагменты из известных балетов о любви в исполнении артистов петербургских театров.

В программе примут участие народный артист России Фарух Рузиматов, прима-балерина и первый солист Мариинского театра Оксана Скорик и Роман Беляков, премьер и прима-балерина Михайловского театра Иван Васильев и Ирина Перрен. На сцену также выйдут первые солисты театров Евгений Коновалов, Марат Шемиунов, Мария Буланова и другие артисты.

Гала-концерт организовали некоммерческая организация "Центр поддержки социально-культурных инициатив" и Союз православных женщин Санкт-Петербурга.