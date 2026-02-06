В марте в "Зарядье" пройдет фестиваль "Московское барокко"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - С 5 по 31 марта в зале "Зарядье" во второй раз пройдет музыкальный фестиваль "Московское барокко".

Как сообщают организаторы, в этом году его программа объединит три великих имени из мира классики: это Георг Фридрих Гендель, Иоганн Себастьян Бах и Вольфганг Амадей Моцарт.

По традиции, открывается фестиваль в день рождения Генделя, завершается – в день рождения Баха. А приурочен он к 270-летнему юбилею Моцарта. В афишах концертов – камерная и симфоническая музыка, джазовые импровизации на барочные темы, диалог с музыкой других эпох.