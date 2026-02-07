Поиск

Российский национальный оркестр исполнит шедевры романтической музыки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Шедевры западноевропейской романтической музыки прозвучат в московском концертном зале "Зарядье" 13 февраля. Российский национальный оркестр исполнит произведения Феликса Мендельсона и Антона Брукнера.

Как сообщают организаторы, за дирижерский пульт встанет лауреат III Международного конкурса дирижеров имени Прокофьева, обладатель стипендии Королевского колледжа музыки в Лондоне американский дирижер Кристиан Кнапп.

Вечер откроет концерт для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона. Солирующую партию в нем исполнит известная скрипачка, лауреат международных конкурсов Ольга Волкова.

Во втором отделении прозвучит 4-я симфония Брукнера.

Российский национальный оркестр Зарядье
