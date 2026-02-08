Ильдар Абдразаков 8 марта выступит в зале "Зарядье"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Международный женский день звезда оперы Ильдар Абдразаков вместе с Иваном Рудиным дадут праздничный весенний концерт в зале "Зарядье".

Как сообщают организаторы, в первом отделении бас совместно с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина исполнит оперные шедевры Моцарта, Чайковского и Рубинштейна.

Во втором отделении прозвучит камерная вокальная музыка Рахманинова, Мусоргского и других русских композиторов для голоса и фортепиано.