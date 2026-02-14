Поиск

Чайники XVII века из исинской глины представили в Эрмитаже

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Выставка керамики китайского Исина из собраний музеев Петербурга и Москвы открылась в Эрмитаже в субботу, передал корреспондент "Интерфакса".

Экспозиция посвящена китайской керамике, выполненной из особых по составу глин, месторождения которых находятся на востоке Китая, в окрестностях города Исина (провинция Цзянсу). Посетители смогут увидеть более 90 уникальных экспонатов XVII - второй половины XX века: чайники, миниатюрные чашки, чайницы, сосуды, флаконы, вазы, демонстрирующие разнообразие форм и техник декора, применявшихся на протяжении нескольких столетий. Главным образом они связаны с чайной культурой и показывают особенности исинских глин и возможности, которые они предоставляют гончарам при изготовлении и орнаментации изделий.

Многие предметы будут показаны впервые, уточнил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Экспонаты для выставки предоставили также Государственный музей Востока, Кунсткамера, Российская академия наук, ГМЗ "Петергоф", музей-заповедник "Павловск", Музей истории религии. Представлены и предметы из личной коллекции официального представителя МИД России, востоковеда Марии Захаровой.

Эта выставка - в том числе проявление внимания к международным отношениям, отметила Захарова на открытии.

"Они (международные отношения - ИФ) могут создаваться из конфликтов и войн, оскорблений и унижений. И они могут возрождаться, иметь шанс на будущее как раз через обращение к диалогу цивилизаций, культур. (...) По этой выставке можно также много узнать о международных отношениях, о том, как товары или предметы искусства приходили из одного региона в другой и там становились не только объектами купли-продажи, но и давали старт жанрам, которые спустя 100, 150 или 200 лет уже европейцы называли для себя традиционными", - сказала Захарова.

Выставка будет доступна для посещения в Арапском зале Зимнего дворца с 15 февраля до 31 мая.

Михаил Пиотровский Эрмитаж МИД Мария Захарова
Британский музей собрал 3,5 млн фунтов пожертвований, чтобы выкупить "Сердце Тюдоров"

Безруков сообщил об отсутствии у него планов стать ректором Школы-студии МХАТ

Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

Константин Богомолов освобожден от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Богомолов решил уйти с должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Редкий рисунок Микеланджело ушел с аукциона за рекордные $27,2 млн

Богомолов будет на посту и. о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов

Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

"Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

