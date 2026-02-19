Пушкин, Чехов и Гоголь стали самыми популярными авторами у претендентов на "Золотую Маску"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Почти 800 заявок поступило на участие в Национальной премии и фестивале "Золотая Маска", больше всего постановок в прошедшем театральном сезоне было создано по произведениям Александра Пушкина, Антона Чехова и Николая Гоголя, сообщил вице-президент премии, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок.

"Было принято 789 заявок, что, безусловно, по количеству превышает предыдущие сезоны (...) Больше всего было сделано постановок в сезоне: естественно, Александр Пушкин - это 57 постановок, которые были заявлены на фестиваль "Золотая Маска", Антон Чехов - 30 постановок, Николай Гоголь - 21 постановка, Достоевский - 17 постановок, Шекспир, Булгаков, Васильев - 14 постановок, Островский - 13 постановок, Вампилов - 9 постановок, Мольер - 8 постановок и Лермонтов - 7 постановок. Вот это те авторы, которых наиболее часто можно было увидеть в числе заявок, которые были поданы на "Золотую Маску"", - сказал Крок журналистам на пресс-завтраке "Золотой Маски".

Он уточнил, что самыми популярными произведениями, которые были представлены на фестивале "Золотая Маска", стали "Пиковая дама" (9 постановок), "Капитанская дочка" и "Горе от ума" (по 8 постановок), "Евгений Онегин", "Женитьба" (по 7 постановок) и "Завтра была война" (4 спектакля).

"В список наиболее заметных спектаклей сезона вошло 62 спектакля. Музыкальный театр - 23 спектакля, драматический театр и театр кукол - по 34, спектакли для детей - 16. 16 спектаклей (представлено) из Москвы, 16 - из Санкт-Петербурга и 40 спектаклей из разных регионов России. То есть мы можем с вами смело говорить о всероссийском охвате фестиваля", - добавил Крок, уточнив, что они вошли в шорт-лист премии и будут представлены на фестивале.

В свою очередь директор премии и фестиваля Марина Самусева сообщила о датах проведения фестиваля "Золотая Маска".

"В регионах фестиваль откроется 28 февраля спектаклем Приморской сцены Мариинского театра "Трубадур". В Москве старт фестиваля будет дан 10 марта балетом Императорского двора (самарского театра) "Шестакович Опера Балет"", - сказала Самусева.

Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства.

В декабре 2024 года было утверждено новое положение о российской национальной театральной премии "Золотая Маска", которое начало действовать с 1 февраля 2025 года. Теперь лауреатом премии становится спектакль, частные номинации исключены. Количество премий в каждой из номинаций увеличивается до пяти вместо единственной, также увеличивается количество возможных номинантов в каждой номинации - от двух до десяти вместо пяти.