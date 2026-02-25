Большой театр в марте представит премьеру оперы "Отелло" Верди

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр 26-29 марта на Исторической сцене представит премьеру оперы Джузеппе Верди "Отелло", последний раз ее постановка была показана на сцене театра более 40 лет назад, сообщили в пресс-службе театра.

"Главным событием юбилейного, 250-го, сезона Большого театра станет премьера оперы "Отелло" - признанного вершинного достижения позднего Джузеппе Верди. Премьерные показы новой постановки выдающейся музыкальной драмы великого итальянского композитора состоятся 26-29 марта. Над спектаклем работают режиссёр Джанкарло Дель Монако и его постоянная "команда" - сценограф Антонио Ромеро, художник по костюмам Габриела Салаверри, а также художник по свету Луис Пердигеро", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Музыкальным руководителем и дирижёром выступит глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

В пресс-службе ГАБТ напомнили, что после премьеры оперы "Аид", находясь на пике славы, композитор "замолчал" на долгие годы. Взяться за сочинение оперы на сюжет пьесы Уильяма Шекспира "Отелло" композитора побудили музыкант, драматург и лучший итальянский либреттист того времени Арриго Бойто, дирижёр Франко Фаччо и издатель Джулио Рикорди. 5 февраля 1887 года состоялась премьера в миланском Ла Скала.

В Большом театре опера была впервые поставлена в 1891 году. Однако, в XX столетии "Отелло" ставился в Большом лишь дважды: в 1932 году над постановкой работали дирижёр Александр Мелик-Пашаев и режиссёр Николай Смолич, в 1978 - дирижёр Евгений Светланов и режиссёр Борис Покровский, последний показ этой постановки прошел в 1985 году.

"После столь длительного - сорокалетнего - перерыва "Отелло" возвращают в репертуар Большого театра маэстро Валерий Гергиев и режиссёр Джанкарло Дель Монако, блестящий знаток и тонкий интерпретатор итальянского оперного репертуара", - добавили в театре.