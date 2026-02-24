Поиск

Макрон принял отставку директора Лувра

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Директор Лувра Лоранс де Карс подала президенту Франции прошение об отставке, Эммануэль Макрон эту отставку принял, сообщил Елисейский дворец.

Президент назвал решение де Карс проявлением ответственности в ситуации, когда музею нужно спокойствие и новый мощный импульс для осуществления проектов, связанных со строительством, модернизацией, мерами безопасности, и проекта "Лувр - новый Ренессанс".

Макрон поблагодарил ее за работу, отметил ее неоспоримые познания и высказал пожелание, что сможет доверить ей некую миссию по организации сотрудничества музеев стран "Большой семерки", когда Франция будет председательствовать в G7.

Де Карс просилась в отставку вскоре после резонансного ограбления Лувра в октябре 2025 года, тогда Макрон ее попросил остаться.

19 октября группа из четырех человек украла из Лувра восемь ювелирных изделий из коллекции императорской семьи стоимостью 88 млн евро. Они припарковали автовышку у стены музея на набережной. Двое из них поднялись на балкон галереи "Аполлон", разбили балконную дверь, взломали две витрины с драгоценностями, и через балкон же спустились вниз. Помешать им не успели.

Арестованы четверо подозреваемых. Похищенные драгоценности до сих пор не найдены, кроме короны императрицы Евгении, которую грабители обронили по дороге.

