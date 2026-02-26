Шпалеру "Дон Кихот с девицами постоялого двора" представили после реставрации

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Музеях Московского Кремля представили шпалеру "Дон Кихот с девицами постоялого двора", которая в течение семи лет находилась на реставрации.

"Мы представляем прекрасную французскую шпалеру XVIII века, которая является частью цикла о Дон Кихоте и была сделана во Франции на королевской мануфактуре Гобеленов по живописному произведению Шарля Антуана Куапея. Мы очень гордимся тем, что нам удалось завершить работу над этим произведением, которая длилась на протяжении многих лет", - сказала журналистам генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Как уточнила заведующая сектором тканей Оружейной палаты Светлана Амелехина, работы по реставрации длились 7 лет. Шпалера была выполнена в мастерской Пьера-Франсуа Козетта в 1761 году, о чем, как уточнила Амелехина, свидетельствуют надписи в правом нижнем углу шпалеры.

"Эта шпалера относится к типу алентуров. Такой тип шпалеры характеризуется тем, что центральный сюжет небольшой и выглядит, как картина на фоне стены. Шпалера полностью закрывала стену в комнате и выглядела, как своеобразный обоин. Однако декоративные оформления здесь не случайны. Здесь изображены различные символы, в том числе овцы — символ кротости, собаки — символ верности, павлин — символ возрождения и так далее", - уточнила заведующая сектором тканей Оружейной палаты.

По ее словам, как шпалера попала в Россию, пока неизвестно. В первой половине ХIX века она находилась в кавалерной комнате Николаевского дворца в Кремле, а в 1849 году она оформляла одну из стен серебряной гостиной Большого Кремлевского дворца, где, как уточнила Амелехина, она "была обрезана, чтобы помещаться в нишу".

Как уточнила художник-реставратор по тканям высшей категории Светлана Матюхова, проведенная реставрация является повторной.

"Первая реставрация была проведена в 1968 году, когда ветхие участки были проклеены концентрированным мучным клеем на дублировочную основу, со временем клей пересох и превратился в жесткую корку. Потребовалась повторная реставрация, мы удалили эти дублировочные ткани, пропитанные жестким клеем", - сказала Матюхова.

Она отметила, что шпалера имела разную степень сохранности разных участков, что потребовало отдельного подхода к каждому фрагменту.

"Очень интересным фактом во время реставрации было обнаружение и открытие для всего общего обозрения вертикальных гирлянд цветов с обезьянками, которые были скрыты от зрителя на протяжении 150 лет. Когда шпалеру монтировали в императорском дворце на стены, и она не помещалась, то шпалера по краям была обрезана, часть изображения были закрыты отрезанными тканевыми бордюрами. При реставрации мы их открыли, и там обнаружились эти фрагменты гирлянд цветов с обезьянками, которые вы можете сейчас видеть, и также надпись с названием мастерской, в которой была выполнена шпалер-газета", - сказала реставратор.

Закрытые фрагменты не потребовали реставрации, так как хорошо сохранились.

Шпалера останется в Мироваренной палате до 5 марта, после будет перемещена в фондохранилище.