Директором Лувра может быть назначен глава музеев Версаля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Версальского дворцового музейного комплекса Кристоф Лерибо будет назначен директором Лувра, сообщают BFMTV со ссылкой на источники и Le Parisien.

Лерибо заменит на этом посту Лоранс де Кар, которая ушла в отставку 24 февраля.

Лерибо - выпускник Школы Лувра в сфере истории искусств. До того, как возглавить музеи Версаля, он с 2021 до 2024 года руководил музеем Орсе и был директором Малого дворца в Париже.

Де Кар пыталась уволиться вскоре после сенсационного ограбления галереи "Аполлон" в октябре 2025 года. Тогда четверо мужчин вынесли из музея восемь ювелирных изделий из коллекции императорской семьи, подозреваемых задержали, драгоценности до сих пор не найдены. Тогда президент Эммануэль Макрон отставку директора Лувра не принял.

В ноябре 2025 года в гидравлической системе, за счет которой отапливается и вентилируется Лувр, произошла утечка воды. Грязной водой залило библиотеку зала египетских древностей, было повреждено порядка 300-400 работ конца XIX - начала XX вв. Еще одно затопление произошло в феврале 2026 года.

