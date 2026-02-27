"Библионочь-2026" пройдет 18 апреля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Библионочь-2026" состоится 18 апреля, в этом году акция пройдет в 15-й раз и будет посвящена единству народов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Всероссийская акция "Библионочь-2026" пройдет 18 апреля. Одно из главных культурно-просветительских событий страны состоится уже в 15-й раз. В Год единства народов России тема акции - "Единство народов - сила России!". Координатором выступит Российская государственная библиотека", - написала Любимова в своем канале в Мах.

Она уточнила, что гостей акции ждут книжные выставки и ярмарки, поэтические чтения, тематические экскурсии, творческие встречи, лекции, мастер-классы, концерты и театрализованные представления. Подробная афиша будет опубликована на портале "Культура.РФ".

В 2025 году, как сообщила министр, акция охватила 19 тысяч библиотек по всей стране. В ней приняли участие 1,5 млн человек, из них более 700 тысяч - дети.