В Петербурге скоро начнут реставрацию Конюшенного ведомства

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU В Петербурге до конца апреля начнется подготовительный этап реставрации Конюшенного ведомства, сообщил "Интерфаксу" руководитель архитектурного бюро "Студия 44" (автор проекта) Никита Явейн.

"Я думаю, работы начнутся на объекте в конце месяца. Это будет подготовительный этап перед реставрацией: демонтаж, усиление конструкций", - сказал он.

Сейчас на территории объекта заканчивают расчистку, чтобы обеспечить полный доступ строителям и реставраторам.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) сказали, что после того, как на прошлой неделе ведомство выдало разрешение на реставрацию, "работы могут начаться в любой момент".

КГИОП выдал разрешение на реставрацию и приспособление для современного использования объекта Конюшенного ведомства 9 апреля. Концепция получила одобрение Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. Планируется, что площади комплекса будут распределены под общественные пространства на 60% и предприятия общественного питания на 40%.

Конюшенное ведомство (Главные императорские конюшни) - исторический комплекс с подземным этажом, расположенный в центре Петербурга между рекой Мойкой, каналом Грибоедова и Конюшенной площадью. Был построен в 1720-1723 годах. После 1917 года в конюшнях находилась конная милиция, затем гараж НКВД. С начала 2000-х годов Конюшенное ведомство обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

