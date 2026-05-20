"Путевые заметки о Тайване" получили Букеровскую премию 2026 года

Церемония награждения прошла в галерее Tate Modern в Лондоне

Ян Шуан-цзы (справа) и Линь Кинг на церемонии получения Букеровской премии 2026 года в Лондоне Фото: Joe Maher/Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Тайваньская писательница Ян Шуан-цзы стала лауреатом Букеровской премии 2026 года за роман "Путевые заметки о Тайване" (Taiwan Travelogue) в переводе Линь Кинг. Это первая книга, переведённая с китайского (мандаринского) языка, удостоенная награды, сообщается на сайте премии.

Произведение оформлено как художественный перевод найденных японских путевых заметок и исследует темы колониализма, власти, классовых различий и личной истории через гастрономическое путешествие двух женщин по Тайваню 1930-х годов, находившемуся под управлением Японии.

Имя победителя объявила председатель жюри 2026 года писательница Наташа Браун на церемонии в лондонской галерее Tate Modern 19 мая. В состав жюри также вошли профессор Оксфордского университета Маркус дю Сотой, переводчица Софи Хьюз, писатель и редактор Lolwe Трой Оньянго и колумнист Ниланджана С. Рой.

Жюри рассматривало произведения художественной прозы и сборники рассказов, переведённые на английский язык и опубликованные в Великобритании и Ирландии с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026 года. Призовой фонд в размере 50 тыс. фунтов стерлингов ($67 тыс.) делится поровну между автором и переводчиком.

Букеровская премия присуждается каждый год лучшей книге на английском языке, вне зависимости от гражданства автора. В 2024 году победу одержала британская писательница Саманта Харви с романом "На орбите". В 2025 году лауреатом Букеровской премии стал венгерско-британский писатель Дэвид Солой, его наградили за роман "Плоть".