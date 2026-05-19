"Летний пейзаж" Саврасова ушел с молотка за рекордные 29 млн рублей

Фото: "Литфонд"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Работу Алексея Саврасова "Летний пейзаж" продали на аукционе "Литфонда" за 29 млн рублей, общие продажи торгов превысили 40 млн, сообщил генеральный директор аукционного дома Сергей Бурмистров.

"Общие продажи данных торгов превысили 40 млн рублей, а главным топ-лотом стала работа Саврасова, проданная за 29 млн рублей. Такие продажи показывают важность сохранения и собирания русского искусства не только для музеев, но и для частных коллекционеров. Здесь важно понимать, что, к сожалению, значимых работ наиболее известных русских художников на открытом рынке не так много, отсюда и такой высокий интерес к появляющимся работам высокого уровня и с безупречным провенансом", - сказал Бурмистров, которого цитирует пресс-служба аукционного дома.

В пресс-службе отметили, что продажа "Летнего пейзажа" Саврасова стала новым абсолютным рекордом продаж. На начало торгов лидирующая ставка достигла 7 млн рублей. Работа происходит из коллекции советского дипломата Андрея Громыко, а ранее находилась в собрании Феликса Вишневского - известного коллекционера и основателя в центре Москвы Музея Василия Тропинина и других русских художников XVIII-XIX веков. Произведение относится к позднему периоду творчества мастера, когда из-за проблем со зрением и отсутствия средств на профессиональные материалы художник работал в экспрессивной, намеренно "небрежной" манере. Подлинность работы подтверждена экспертными заключениями от Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М. Третьякова (НИНЭ им. П. М. Третьякова) и Научно-исследовательского независимого центра экспертиз имени А.Бенуа (НИЦЭ им. А.Бенуа).

В четыре раза взлетела ставка за работу Василия Переплетчикова - его гуашь "Вечером после грозы. На Северной Двине" при заявленной на момент торгов ставке 260 тыс. рублей ушла с молотка за 1,1 млн.

За 1 млн рублей был продан графический лист Петра Кончаловского "Дубы в Абрамцеве". Рисунок Франца Крюгера"Портрет Федора Яковлевича Бахмана" был продан за 550 тыс. рублей.

