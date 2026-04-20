В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка коллекции князей Барятинских

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Выставка "Князья Барятинские. Искусство для наследников" открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, экспозиция, которая продолжит 25-летнюю традицию проектов о выдающихся династиях коллекционеров, насчитывает более 200 произведений из 25 музеев России.

"Выставка - результат работы большого коллектива хранителей и реставраторов. Проект объединил исследователей из столичных и региональных музеев. Он продолжает выставочную серию, которая посвящена коллекционерам, внесшим значительный вклад в формирование музейного собрания, и заново открывает крупную аристократическую коллекцию России", - сообщила через пресс-службу ведущий научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ Любовь Савинская.

Многие произведения представлены публике впервые.

Наследие Барятинских долгие годы оставалось неизвестным широкой публике. "Собрание семьи князей Барятинских - пример коллекции, где искусство играло важную роль не только в создании атмосферы дворцовой усадьбы, но и в формировании духовной среды и воспитании будущих поколений семьи. Многогранность и объемность разделов отличали эту коллекцию, некогда насчитывавшую более 400 картин, более 19 000 произведений графики, десятки мраморных скульптур, множество предметов из бронзы и фарфора, десятки тысяч книг", - сообщили в пресс-службе музея.

Екатерина Барятинская начала собирать произведения искусства на рубеже XVIII-XIX веков. Традицию продолжили следующие поколения. В коллекции Барятинских нашла отражение смена целых эпох в искусстве - от строгого классицизма до реализма середины XIX века.

"Судьба коллекции драматична: произведения, хранившиеся в курском имении Барятинских в усадьбе Марьино, настоящем "курском Версале" с пейзажным парком и живописными прудами, оказались в центре тяжелых исторических событий начала XX века. В революционные годы для спасения национализированного собрания Государственный музейный фонд и Румянцевский музей отправили в усадьбу научную экспедицию: часть коллекции Барятинских вывезли в Москву. Позднее произведения были "рассыпаны" по музеям всей страны", - добавили в музее.

Пушкинский музей впервые собрал предметы из этой коллекции вместе.

На выставке посетители увидят более 200 произведений из 25 музеев России: живопись, графику, скульптуры, миниатюры, фарфор, архивные документы, дагеротипы и фотографии. В их числе гравюры Альбрехта Дюрера, Рембрандта Харменса ван Рейна, Джованни Батиста Пиранези и рисунки Джакомо Кваренги, Каспара Давида Фридриха, Франца Крюгера; живописные полотна Симона Вуэ, Луки Джордано, Франсуа Депорта, Ангелики Кауфман, Антонио Бруни, пейзажи Фёдора Алексеева и Ивана Айвазовского. Восемь живописных работ (среди которых произведения Антонио Бруни, Александра Франсуа Депорта и Робера Лефевра) и римский саркофаг II века н.э. отреставрированы специально для экспонирования на выставке. Многие произведения, десятилетиями хранившиеся в региональных музеях, предстанут перед зрителями вместе впервые.

Выставка будет открыта для посетителей с 21 апреля по 5 июля.