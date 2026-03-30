Выставка доавангардных работ Ларионова и Гончаровой открылась в Пушкинском музее

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина открылась выставка "Ларионов/Гончарова. Начало", представляющая ранние, доавангардные, работы художников.

"Выставка посвящена раннему творчеству двух выдающихся мастеров русского авангарда. Но на этой выставке вы не увидите авангарда, она представляет Ларионова и Гончарову совершенно с другой, мало известной широкому зрителю стороны. Вещи, которые мы показываем здесь, редко покидали фонды музейных запасников. И, как мне кажется, важно показать значимую часть музейной коллекции", - сказал на открытии выставки заведующий отделом графики ГМИИ им. А.С.Пушкина, хранитель коллекции русского рисунка, куратор выставки Олег Антонов.

Он отметил, что выставка охватывает период "всего пяти-шести лет": "Нам хотелось сделать эту выставку созерцательной, помимо рассказа о биографии этих мастеров".

Заместитель заведующего отделом личных коллекций ГМИИ Алла Луканова отметила, что в таком объеме работы Ларионова и Гончаровой "действительно крайне редко можно увидеть не только зрителю неискушенному, но и специалисту".

Проект впервые исследует самый ранний - доавангардный - период в творчестве двух мастеров русского искусства XX века: Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой. Их пастели и рисунки первой половины - середины 1900-х годов - следствие интереса к новейшему европейскому искусству, прежде всего к импрессионизму и постимпрессионизму. Большинство произведений покинут запасники и будут показаны широкой публике впервые. Многие из экспонатов выставки в ходе предшествующей исследовательской работы приобрели новые атрибуции.