Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

Возраст артефакта составляет около 2,5 тыс. лет

Церемониальный золотой шлем и два золотых браслета демонстрируются в Национальном историческом музее в Бухаресте, 21 апреля 2026 года Фото: Alex Nicodim/Anadolu via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Румынию возвращен золотой шлем возрастом около 2,5 тыс. лет, похищенный в январе 2025 г. из музея в Нидерландах, сообщает Associated Press.

Артефакт, относящийся к культуре Дакии и считающийся одним из ключевых элементов национального наследия, был доставлен во вторник в аэропорт имени Анри Коанды и передан Национальному историческому музею в Бухаресте.

По данным румынского Минкульта, вместе со шлемом были возвращены два из трех золотых браслетов, также похищенных во время ограбления. Третий браслет остается в розыске; нидерландская прокуратура заявила, что поиски продолжаются.

Похищение произошло в январе 2025 года: трое злоумышленников взломали дверь музея, после чего прогремел взрыв - по данным нидерландских СМИ, использовалась самодельная пиротехническая смесь. Камеры наблюдения зафиксировали момент проникновения. Инцидент вызвал значительный резонанс в музейном сообществе Европы и стал предметом отдельного дипломатического взаимодействия между странами.

В Нидерландах по делу проходят трое подозреваемых, судебный процесс продолжается. В начале апреля прокуратура представила изъятые артефакты на пресс‑конференции в Ассене. По словам директора музея Дренте Роберта ван Ланга, шлем был обнаружен с незначительными повреждениями, тогда как браслеты сохранились полностью.

Исполняющий обязанности директора Национального исторического музея Корнел Константин Илие заявил, что возвращенные предметы рассматриваются "как часть исторической памяти, определяющей идентичность страны". Он отметил, что в течение нескольких месяцев существовали опасения, что шлем мог быть переплавлен из‑за его узнаваемости и невозможности легальной продажи.

Министр культуры Деметр Андраш Иштван подчеркнул, что инцидент "напоминает о высокой уязвимости культурного наследия", которое может стать объектом незаконного оборота и разрушения.

По данным румынских СМИ, шлем и браслеты будут выставлены для публики в Бухаресте ограниченное время, после чего начнутся реставрационные работы.