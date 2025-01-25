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Несколько ценных экспонатов украли с выставки сокровищ Дакии в Нидерландах

Несколько ценных экспонатов украли с выставки сокровищ Дакии в Нидерландах
Директор музея Дренте Харри Тупан (справа) на пресс-конференции, проведенной в связи с кражей. На экране изображение похищенного шлема.
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Целый ряд ценных экспонатов был похищен из голландского музея Дренте, где проходит выставка сокровищ древней Дакии, сообщает ArtDependence.

Было похищено несколько артефактов, включая три золотых браслета и золотой шлем Коцофенешти, датируемый примерно 450 г. до н.э., который был предоставлен для выставки Национальным историческим музеем Румынии.

Всего на выставке было представлено более 600 золотых и серебряных экспонатов из по меньшей мере 15 музеев Румынии.

Преступники проникли в музей, устроив взрыв, которым выбило несколько окон. На выставке была усилена охрана, непосредственно в зале охранников не было.

Полиция проверяет информацию о подозрительном автомобиле. Другой информации о преступлении пока нет.

Сообщается также, что голландская полиция обратилась за помощью к Интерполу.

Делегация из Румынии должна прибыть в воскресенье, 26 января. В музее Дренте подчеркивают, что подобных инцидентов не было за всю его 170-летнюю историю.

Похищенные артефакты относятся к периоду существования древнего государства Дакия (современная Румыния), которая была завоевана римлянами в 106 г. н.э. Представленные экспонаты ранее никогда не выставлялись на международном уровне в таком объеме.

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