Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении фильму "Покидая Северную Корею"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Покидая Северную Корею" о девушке, которая уезжает в Южную Корею на заработки денег для больной матери, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения (…) было отказано в выдаче прокатного удостоверения фильму "Покидая Северную Корею", - сообщили в ведомстве.

В пункте "з" Порядка выдачи прокатного удостоверения указана такая причина отказа в выдаче фильму прокатного удостоверения: "в связи с иными определенными федеральными законами случаями".

Об отказе в выдаче прокатного удостоверения также накануне сообщили в компании U Films, которая должна была представить картину в России.
В компании выразили сожаление, что "у российского зрителя не будет легальной возможности увидеть эту трогательную картину".

Фильм, режиссером которого выступил Фредерик Сёльберг, рассказывает историю девушки, которая уезжает в Южную Корею, чтобы заработать деньги для больной матери.

