Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu‑Tang Clan вошли в число артистов, которые будут включены в Зал славы рок‑н‑ролла в 2026 году, сообщает Associated Press. Список был объявлен в понедельник вечером в эфире телешоу American Idol.

По данным AP, в итоговый перечень вошли исполнители, чья первая коммерческая запись вышла не менее 25 лет назад. За кандидатов голосовали более 1200 артистов, историков и представителей музыкальной индустрии.

Коллинз, уже состоящий в Зале славы как участник Genesis, был включён в первый же год появления в списке кандидатов. В перечень также вошли Iron Maiden, дважды номинировавшиеся ранее, соул‑джазовая вокалистка Sade, впервые номинированный Wu‑Tang Clan, а также Лютер Вандросс, чьи альбомы разошлись тиражом свыше 25 млн экземпляров.

В этом году Зал славы также примет Joy Division и New Order, а также воссоединившуюся бритпоп‑группу Oasis в составе Ноэля и Лиама Галлахеров. В список включённых добавлен и Билли Айдол, известный работами на стыке панка и поп‑рока.

Среди номинантов, не прошедших в этом году, Мэрайя Кэри, Лорин Хилл, INXS, Мелисса Этеридж, Джефф Бакли, Pink, New Edition, Шакира.

В специальных категориях отмечены Куин Латифа, Селия Крус, Фела Кути, MC Lyte и Грэм Парсонс (премия за раннее влияние); Линда Крид, Ариф Мардин, Джимми Миллер и Рик Рубин (музыкальное мастерство).

Премию имени Ахмета Эртегуна получит Эд Салливан, чьё телешоу стало важной площадкой для артистов 1950-60‑х годов и сыграло роль в снижении расовых барьеров в индустрии развлечений.

Торжественная церемония состоится 14 ноября в театре Peacock в Лос‑Анджелесе, телевизионная версия будет показана в декабре на каналах ABC и Disney+. В 2027 году церемония вернётся в Кливленд, где расположен Зал славы.

Joy Division Iron Maiden Sade
Работу Пикассо разыграют в лотерею, для финансирования исследования болезни Альцгеймера

 Работу Пикассо разыграют в лотерею, для финансирования исследования болезни Альцгеймера

Новый роман Виктора Пелевина выйдет в России 23 апреля

Фильмы Альмодовара и Хамагути вошли в основной конкурс Каннского кинофестиваля

 Фильмы Альмодовара и Хамагути вошли в основной конкурс Каннского кинофестиваля

"Союзмультфильм" не будет заменять представителей креативных профессий с помощью ИИ

 "Союзмультфильм" не будет заменять представителей креативных профессий с помощью ИИ

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

 В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

Владимирскую и Донскую иконы из собрания Третьяковской галереи передадут РПЦ

 Владимирскую и Донскую иконы из собрания Третьяковской галереи передадут РПЦ

Фильмы из Италии, Испании, Южной Кореи и Ирана вошли в основной конкурс ММКФ

Более 30 произведений зарубежных авторов вошли в лонг-лист премии "Ясная Поляна"

 Более 30 произведений зарубежных авторов вошли в лонг-лист премии "Ясная Поляна"

Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей на Netflix

 Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей на Netflix

"Ветер" награжден "Никой" как лучший игровой фильм

 "Ветер" награжден "Никой" как лучший игровой фильм
