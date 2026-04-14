Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu‑Tang Clan вошли в число артистов, которые будут включены в Зал славы рок‑н‑ролла в 2026 году, сообщает Associated Press. Список был объявлен в понедельник вечером в эфире телешоу American Idol.

По данным AP, в итоговый перечень вошли исполнители, чья первая коммерческая запись вышла не менее 25 лет назад. За кандидатов голосовали более 1200 артистов, историков и представителей музыкальной индустрии.

Коллинз, уже состоящий в Зале славы как участник Genesis, был включён в первый же год появления в списке кандидатов. В перечень также вошли Iron Maiden, дважды номинировавшиеся ранее, соул‑джазовая вокалистка Sade, впервые номинированный Wu‑Tang Clan, а также Лютер Вандросс, чьи альбомы разошлись тиражом свыше 25 млн экземпляров.

В этом году Зал славы также примет Joy Division и New Order, а также воссоединившуюся бритпоп‑группу Oasis в составе Ноэля и Лиама Галлахеров. В список включённых добавлен и Билли Айдол, известный работами на стыке панка и поп‑рока.

Среди номинантов, не прошедших в этом году, Мэрайя Кэри, Лорин Хилл, INXS, Мелисса Этеридж, Джефф Бакли, Pink, New Edition, Шакира.

В специальных категориях отмечены Куин Латифа, Селия Крус, Фела Кути, MC Lyte и Грэм Парсонс (премия за раннее влияние); Линда Крид, Ариф Мардин, Джимми Миллер и Рик Рубин (музыкальное мастерство).

Премию имени Ахмета Эртегуна получит Эд Салливан, чьё телешоу стало важной площадкой для артистов 1950-60‑х годов и сыграло роль в снижении расовых барьеров в индустрии развлечений.

Торжественная церемония состоится 14 ноября в театре Peacock в Лос‑Анджелесе, телевизионная версия будет показана в декабре на каналах ABC и Disney+. В 2027 году церемония вернётся в Кливленд, где расположен Зал славы.