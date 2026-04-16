Поиск

Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

Фото: Королевский колледж Лондона

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Исследователи Королевского колледжа Лондона (KCL) выявили точное местоположение единственного дома, который Уильям Шекспир приобрёл в Лондоне в 1613 году. Об этом сообщила пресс‑служба KCL.

Открытие стало возможным благодаря обнаружению плана района Блэкфрайарс 1668 года и двух юридических документов из Национального архива Великобритании, связанных с продажей дома внучкой драматурга в 1665 году.

Профессор Люси Мунро, обнаружившая документы, отметила, что находка "добавляет еще несколько фрагментов к мозаике жизни Шекспира" и впервые позволяет точно определить место, где находилось его лондонское жильё. По её словам, план был найден случайно во время работы в Лондонском архиве.

Согласно новым данным, дом представлял собой крупное Г‑образное здание, перестроенное из бывшего средневекового монастыря, включая его привратную постройку. На территории монастыря располагался театр "Блэкфрайарс", совладельцем которого был Шекспир.

Историки давно знали, что Шекспир приобрёл недвижимость рядом с театром, где он был совладельцем, однако точное местоположение оставалось неизвестным. На мемориальной доске на здании XIX века указано лишь, что драматург снимал жилье "неподалеку от этого места".

По словам Мунро, расположение и размеры дома ставят под сомнение распространённую версию о том, что после 1613 года Шекспир почти не бывал в Лондоне. Близость к театру - около пяти минут ходьбы - позволяет предположить, что драматург мог работать здесь над своими последними пьесами, включая "Генриха VIII" и "Двух благородных родственников", написанными совместно с Джоном Флетчером.

Дом оставался в семье Шекспира до 1665 года, когда его продала внучка Элизабет Холл Нэш Барнард. Уже через год здание было уничтожено Великим лондонским пожаром 1666 года, что и объясняет отсутствие материальных следов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

 Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

Работу Пикассо разыграют в лотерею, для финансирования исследования болезни Альцгеймера

 Работу Пикассо разыграют в лотерею, для финансирования исследования болезни Альцгеймера

Новый роман Виктора Пелевина выйдет в России 23 апреля

Фильмы Альмодовара и Хамагути вошли в основной конкурс Каннского кинофестиваля

 Фильмы Альмодовара и Хамагути вошли в основной конкурс Каннского кинофестиваля

"Союзмультфильм" не будет заменять представителей креативных профессий с помощью ИИ

 "Союзмультфильм" не будет заменять представителей креативных профессий с помощью ИИ

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

 В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

Владимирскую и Донскую иконы из собрания Третьяковской галереи передадут РПЦ

 Владимирскую и Донскую иконы из собрания Третьяковской галереи передадут РПЦ

Фильмы из Италии, Испании, Южной Кореи и Ирана вошли в основной конкурс ММКФ

Более 30 произведений зарубежных авторов вошли в лонг-лист премии "Ясная Поляна"

 Более 30 произведений зарубежных авторов вошли в лонг-лист премии "Ясная Поляна"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9012 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1693 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов