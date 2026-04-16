Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Исследователи Королевского колледжа Лондона (KCL) выявили точное местоположение единственного дома, который Уильям Шекспир приобрёл в Лондоне в 1613 году. Об этом сообщила пресс‑служба KCL.

Открытие стало возможным благодаря обнаружению плана района Блэкфрайарс 1668 года и двух юридических документов из Национального архива Великобритании, связанных с продажей дома внучкой драматурга в 1665 году.

Профессор Люси Мунро, обнаружившая документы, отметила, что находка "добавляет еще несколько фрагментов к мозаике жизни Шекспира" и впервые позволяет точно определить место, где находилось его лондонское жильё. По её словам, план был найден случайно во время работы в Лондонском архиве.

Согласно новым данным, дом представлял собой крупное Г‑образное здание, перестроенное из бывшего средневекового монастыря, включая его привратную постройку. На территории монастыря располагался театр "Блэкфрайарс", совладельцем которого был Шекспир.

Историки давно знали, что Шекспир приобрёл недвижимость рядом с театром, где он был совладельцем, однако точное местоположение оставалось неизвестным. На мемориальной доске на здании XIX века указано лишь, что драматург снимал жилье "неподалеку от этого места".

По словам Мунро, расположение и размеры дома ставят под сомнение распространённую версию о том, что после 1613 года Шекспир почти не бывал в Лондоне. Близость к театру - около пяти минут ходьбы - позволяет предположить, что драматург мог работать здесь над своими последними пьесами, включая "Генриха VIII" и "Двух благородных родственников", написанными совместно с Джоном Флетчером.

Дом оставался в семье Шекспира до 1665 года, когда его продала внучка Элизабет Холл Нэш Барнард. Уже через год здание было уничтожено Великим лондонским пожаром 1666 года, что и объясняет отсутствие материальных следов.