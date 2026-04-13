В Москве завершают реставрацию дома Константина Мельникова

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве завершается научная реставрация дома архитектора Константина Мельникова, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Там отреставрировали фасады, укрепили конструкции кровли, привели в порядок кирпичную кладку. В интерьерах вернули подлинные цвета. Были также отреставрированы окна, витраж на главном фасаде, межкомнатные двери, винтовая лестница и напольное покрытие первого этажа дома.

В середине 1920-х годов Константину Мельникову выделили участок в Кривоарбатском переулке для собственного дома-мастерской. Здание начали строить в 1927 году и завершили осенью 1929 года. Строил его Константин Мельников на личные средства по своему проекту. Крупные ремонты проводили в 1950-е, 1964 и 1976 годах. В 1990-е провели первую реставрацию выдающегося памятника архитектуры.

Дом Мельникова - объект показа Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых - филиала Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева. Его реставрация началась в 2023 году.