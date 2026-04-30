В Петербурге на продажу выставили дачу Фаберже за 47 млн рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге на торги выставили дачу ювелиров Фаберже в поселке Парголово с начальной ценой почти в 47 млн рублей, сообщили в пресс-службе "ДОМ.РФ".

В составе лота: продажа зданий общей площадью 3 тысячи кв.м и передача в аренду участка 7,95 га. (...) Начальная цена лота составляет 46,88 млн рублей. Торги пройдут 19 июня, заявки на участие в нем принимаются до 15 июня.

Дачу в свое время называли "Малым Эрмитажем" из-за богатейшей коллекции предметов искусства, собранной владельцем Агафоном Фаберже.

"Изначально усадебный дом был похож на английский коттедж, его проект разрабатывал архитектор Карл Шмидт. В 1908 году обновленная постройка приобрела черты модерна. (...) Внутри были зимние сады, широкая мраморная лестница, кафельные печи, камин с изразцами XVIII века, комнаты, созданные в духе разных исторических эпох", - добавили в "ДОМе.РФ".

После революции дачу национализировали, а в 1919 году разграбили. В XX веке в ней были санатории, дом отдыха, детские оздоровительные лагеря. Для них перепланировали внутренние помещения. Сейчас объект в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса будет обязан провести работы по его реставрации и сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию ОКН в установленном законом порядке.

"Срок выполнения условий конкурса - семь лет, а работы по сохранению ОКН должны быть завершены к февралю 2029 года. Для восстановления и современного приспособления объекта инвестор может получить льготное финансирование по ставке 9% годовых (6% - для реставрации под открытие гостиницы категории не менее чем "три звезды")", - отметили в институте развития.