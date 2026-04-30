В Петербурге на продажу выставили дачу Фаберже за 47 млн рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге на торги выставили дачу ювелиров Фаберже в поселке Парголово с начальной ценой почти в 47 млн рублей, сообщили в пресс-службе "ДОМ.РФ".

В составе лота: продажа зданий общей площадью 3 тысячи кв.м и передача в аренду участка 7,95 га. (...) Начальная цена лота составляет 46,88 млн рублей. Торги пройдут 19 июня, заявки на участие в нем принимаются до 15 июня.

Дачу в свое время называли "Малым Эрмитажем" из-за богатейшей коллекции предметов искусства, собранной владельцем Агафоном Фаберже.

"Изначально усадебный дом был похож на английский коттедж, его проект разрабатывал архитектор Карл Шмидт. В 1908 году обновленная постройка приобрела черты модерна. (...) Внутри были зимние сады, широкая мраморная лестница, кафельные печи, камин с изразцами XVIII века, комнаты, созданные в духе разных исторических эпох", - добавили в "ДОМе.РФ".

После революции дачу национализировали, а в 1919 году разграбили. В XX веке в ней были санатории, дом отдыха, детские оздоровительные лагеря. Для них перепланировали внутренние помещения. Сейчас объект в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса будет обязан провести работы по его реставрации и сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию ОКН в установленном законом порядке.

"Срок выполнения условий конкурса - семь лет, а работы по сохранению ОКН должны быть завершены к февралю 2029 года. Для восстановления и современного приспособления объекта инвестор может получить льготное финансирование по ставке 9% годовых (6% - для реставрации под открытие гостиницы категории не менее чем "три звезды")", - отметили в институте развития.

В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

 Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

 Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

 В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

 Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

Гран-при ММКФ получил индийский фильм "Страсть"

Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

 Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

Умер народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер

 Умер народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер

Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

 Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 147 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1977 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов