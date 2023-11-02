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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Бывшая дача Сталина в Подмосковье ушла с торгов по начальной цене в 403 млн руб.

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Усадьба "Липки-Алексеевское" под Мытищами, где в начале 1930-х годов находилась дача Иосифа Сталина, ушла с торгов по начальной цене в 403,4 млн рублей.

"Победитель аукциона - общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг и право". Предложенная цена - 403 490 000 рублей", - говорится в информации о результатах аукциона на сайте ГИС Торги.

В составе лота были аренда участка площадью 38,4 га и продажа объектов недвижимости общей площадью 3,8 тыс. кв.м. Как следует из проекта договора купли-продажи, в единый недвижимый комплекс входят главный дом усадьбы площадью 2 144,6 кв.м, здание административного корпуса площадью 711,7 кв.м, здание бассейна площадью 686 кв.м и бомбоубежище площадью 243,7 кв.м.

ООО "Консалтинг и право" зарегистрировано в Краснодарском крае. Еще одному претенденту на лот - ООО "АЛЬФА-КАПИТАЛ"(Москва) - отказали в допуске к торгам в связи с неподтверждением поступления задатка на участие в установленные время и дату.

"Липки" представляют собой комплекс административных зданий, окруженный липовым парком, на западе от поселка Вешки в подмосковных Мытищах. Это бывшая усадьба фабриканта Руперта и правительственная дача до 1989 года. С 1932 по 1934 годы там постоянно проживал Сталин.

Подмосковье Иосиф Сталин
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