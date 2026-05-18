В усадьбе Шереметевых 30 мая открывается фестиваль "Органные вечера в Кусково"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - С 30 мая по 5 сентября в усадьбе Шереметевых проводится XVI фестиваль "Органные вечера в Кусково".

Как сообщают организаторы, в его рамках прозвучат 25 концертов.

Центральное место в программе традиционно занимает музыка Иоганна Себастьяна Баха. Два концерта открытия — 30 мая и 3 июня — будут посвящены шести клавирным концертам Баха в версии для органа и струнного ансамбля. Фестиваль традиционно открывают его художественный руководитель Елена Привалова и барочная капелла "Золотой век".

Завершится программа 5 сентября сольным концертом Евгении Лисицыной. В её авторском переложении для органа прозвучит цикл "Времена года" Антонио Вивальди и произведения Баха.