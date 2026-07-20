Неизвестные архивы русских художников и коллекционеров выставят на торги

Архивное фото Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Письма Сергея Дягилева, Николая Рериха, Бориса Кустодиева и других русских художников и коллекционеров выставят на торги аукционного дома "Литфонд".

"25 июля Аукционный дом "Литфонд" впервые в России представит на торгах уникальные письма, архивы и документы самых известных русских художников второй половины XIX - начала XX века. В числе заявленных - собственноручные письма таких русских художников, как Иван Билибин, Александр Бенуа, Николай Рерих, Сергей Судейкин, Лев Бакст, Константин Сомов, Борис Кустодиев, Мартирос Сарьян, Николай Сапунов, Василий Масютин, Исаак Бродский, Филипп Малявин, Аполлинарий Васнецов, Константин Юон, Илья Машков, Елена Киселева, Леонид Туржанский, Алексей Грищенко, Владимир Милашевский и многих других", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

В "Литфонде" уточнили, что среди топ-лотов представлена книга учета доходов и расходов по устройству "Выставки 36-ти художников" (1901-1902 гг.). В ней велись счета кассы выставки, доходов и расходов по устройству выставки, личные счета художников Константина Коровина, Аполлинария Васнецова, Валентина Серова и других. Лидирующая ставка составляет 120 тыс. рублей.

Письмо Сергея Дягилева о деталях ликвидации последней выставки "Мира искусства" и об отправке картин на выставку "Союза русских художников" выставлено на торги за 200 тыс. рублей. За 90 тыс. рублей на торгах представлено письмо Николая Рериха, адресованное ученику Валентина Серова и Константина Коровина, заведующему выставками "Союза русских художников" Вячеславу Бычкову. Бычкову также адресовано собственноручное письмо художника Константина Сомова, которое представлено на аукционе за 150 тыс. рублей.

Письмо художника Бориса Кустодиева, отправленное в преддверии подготовки очередной выставки "Союза русских художников", представлено на торгах за 110 тыс. рублей.

Кроме того, на аукционе представлен архив одного из крупнейших мастеров отечественной станковой и книжной графики первой половины ХХ века, Владимира Милашевского, в который вошли эскизы, фотографии, машинописные фрагменты мемуаров, а также более 30 любовных писем с его рисунками. Стартовая ставка за его личный архив составляет 280 тыс. рублей.