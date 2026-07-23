Работы Айвазовского, Петрова-Водкина, Рериха и других художников выставят на торги за 1 млрд рублей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Работы Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева и других живописцев выставят на торги Московского аукционного дома, общая стоимость коллекции, представленной на аукционе, составляет 1 млрд рублей. Аукцион состоится 26 июля.



"В числе представленных на аукционе полотен – произведения Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Михаила Нестерова, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Григорьева, Карла Фердинанда Когельгена, Бориса Кустодиева и др. Чистый провенанс работ этих авторов, редкие техники и музейный масштаб произведений сформировали общую стоимость коллекции — 1 млрд рублей, что делает предстоящие торги одним из самых громких событий арт-сезона", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Среди топ-лотов – полотно Николая Рериха "Идольское Место" конца 1900-х годов. Как отметили в пресс-службе, пастель имеет музейное значение, в том числе по причине небольшого числа сохранившихся работ мастера, написанных им в России. Оценочная стоимость работы составляет 18 млн рублей.

Работа Ивана Айвазовского "У берегов Ялты" представлена на торгах за 420 тыс. долларов (около 33 млн рублей), а "У скита" (1925) Михаила Нестерова – за 200 тыс. долларов (15,6 млн рублей). Картину Петра Кончаловского "Сосны осенью", которую относятся к позднему периоду мастера, выставят на торги за 16 млн рублей.

Работа Ивана Айвазовского "У берегов Ялты" Фото: Московский аукционный дом

В числе топ-лотов также пейзаж "Крым. Вид Гурзуфа" кисти Карла Фердинанда Когельгена за 11 млн рублей.



Кроме того, в рамках аукциона будет представлено три портрета работы Бориса Григорьева. На одном из них, как отметили в пресс-службе, вероятнее всего, запечатлен режиссер и актер Московского художественного театра Николай Александров, который станет одним из основателей МХАТ. Картина оценена в 500 тыс. долларов (около 39 млн рублей).

"Портрет Раисовой" работы Константина Маковского выставлен на торги за 7 млн рублей, а "Полулежащая обнаженная и натурщица" авторства Кузьмы Петрова-Водкина – за 2,2 млн рублей. На торги также выставлен рисунок Бориса Кустодиева "Кирилл с плюшевым медвежонком".