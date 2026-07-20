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"Одиссея" превзошла "Оппенгеймера" по стартовым сборам

"Одиссея" превзошла "Оппенгеймера" по стартовым сборам
Кристофер Нолан на премьере фильма "Одиссея" 11 июля 2026 года
Фото: Aalok Soni/Getty Images for Universal Pictures

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новый фильм Кристофера Нолана "Одиссея" показал сильный старт в североамериканском прокате, собрав, по предварительным оценкам, $124,5 млн, еще $139,6 млн поступили с зарубежных рынков, пишет AP. Дебют превзошел стартовые сборы "Оппенгеймера" и стал лучшим для режиссера за последние 12 лет.

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Производство ленты, снятой студией Universal, обошлось в $250 млн, что делает ее одним из самых дорогостоящих фильмов с рейтингом R. На маркетинг компания направила около $125 млн. Высокий спрос на формат IMAX 70 мм привел к добавлению ночных сеансов, которые также были полностью распроданы. По данным IMAX, сборы в формате составили $29,6 млн в США и $51,8 млн в мире, став рекордными для компании.

В Universal отмечают широкий демографический охват аудитории. "Фильм показывает выдающуюся динамику и уверенно удержит позиции в прокате до осени", - заявил глава внутреннего дистрибуции студии Джим Орр.

По данным Rentrak, летний сезон стал лучшим для отрасли с 2019 года, а продажи билетов в США идут на 10,4% выше уровня прошлого года.

Несмотря на критику части консервативных комментаторов, связанной с кастингом, коммерческие результаты "Одиссеи" остаются высокими. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 95%, зрительская оценка CinemaScore - "A".

Второе место по итогам уикенда заняла "Моана" студии Disney с $19 млн. Ремейк демонстрирует слабую динамику: за две недели он собрал $178 млн при бюджете $250 млн. Далее следуют "Миньоны и монстры" Universal и "История игрушек 5" Disney - обе картины заработали около $15 млн.

США Кристофер Нолан IMAX Universal
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