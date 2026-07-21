Умер художник Владимир Пименов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Народный художник РФ Владимир Пименов скончался на 86-м году жизни, сообщили в Российской академии художеств.

"Российская и мировая культура понесли тяжёлую утрату: 20 июля 2026 года на 86-м году жизни скончался Владимир Сергеевич Пименов - народный художник Российской Федерации. Президиум Российской академии художеств В.З. Церетели выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и соратникам по профессии", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале академии.

Творчество Пименова в академии назвали "искренним и проникновенным рассказом о жизни российской провинции, о её красоте и скромном очаровании".

"Он умел увидеть значимое в обыденном: в извилистых улочках старого города, в лицах его жителей, в пейзажах средней полосы России. (...) Его произведения отличает сдержанная, но наполненная светом палитра, продуманная композиция и особая интонация - без пафоса, но с подлинным чувством, уважением к человеку и родной земле", - отметили в пресс-службе.

Пименов родился 1 февраля 1941 года в Зарайске Московской области. Путь в профессию начался в Рязанском художественном училище, которое он окончил в 1963 году, и продолжился во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК), где он учился на художественном факультете. В начале 70-х Пименов работал в должности исполняющего обязанности режиссёра мультипликационного фильма на киностудии "Беларусьфильм", а позднее, в 1978 году, вернулся в Зарайск.

Одной из главных тем в творчестве автора стал родной город художника - этой теме посвящены крупные циклы "Семейная хроника", "Зарайская среда обитания", "Стрелецкая слобода" и другие.

Важной вехой в творчестве Пименова стала уникальная портретная галерея четырёх поколений зарайской семьи Новинских, над которой он работал в 2002-2009 годах; эту галерею художник передал в Московский музей современного искусства и музей "Зарайский кремль".

Художник Пименов последовательно развивал традиции реалистической школы, соединяя их с личным, глубоко лирическим восприятием мира.