Скелет тираннозавра продан на аукционе Sotheby’s за рекордные $50,1 млн

До начала торгов стоимость лота оценивалась в $20-30 млн

Фото: Sotheby's

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Скелет тираннозавра Рекса, признанный одним из крупнейших и наиболее полно сохранившихся экземпляров, продан на аукционе Sotheby's за рекордные $50,1 млн, сообщает Associated Press.



По данным Sotheby's, образец, получивший имя "Гус", стал самым дорогим ископаемым динозавра, когда-либо выставлявшимся на торги, превзойдя почти $45 млн, заплаченные за стегозавра в 2024 году. До этого рекорд принадлежал скелету Т-рекса "Стэн", проданному в 2020 году за $32 млн.

Возраст окаменелости составляет около 67 млн лет. Экземпляр сохранился примерно на 61%, включая хорошо сохранившийся череп, две стопы и ряд редких костей. Высота скелета составляет около 3,8 м, длина - 11,5 м. Окаменелость была обнаружена в 2021 году на ранчо в Южной Дакоте и названа в честь владельца участка Гэри Ликинга.

Победитель торгов, участвовавший по телефону и пожелавший остаться анонимным, превзошёл шесть конкурентов в ходе десятиминутного раунда. До начала аукциона стоимость лота оценивалась в $20-30 млн.

Общество позвоночной палеонтологии призвало нового владельца передать образец в музей, отметив его научную значимость и необходимость обеспечения доступа для исследователей. Ранее рекордные экземпляры динозавров - стегозавр "Апекс", тираннозавр "Сью" и "Стэн" - были переданы в крупные музеи США и ОАЭ.