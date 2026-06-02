Узбекистан представит масштабную культурную программу в рамках ПМЭФ-2026

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Фонд развития культуры и искусства Узбекистана представит в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума и Фестиваля культуры "Петербургские сезоны" масштабную культурную программу, объединяющую выставочные проекты и крупную международную оперную постановку. Как сообщают организаторы, инициатива станет продолжением последовательной работы по продвижению культурного наследия Узбекистана, развитию международного культурного сотрудничества и укреплению профессионального диалога с ведущими мировыми институциями.

Одним из направлений культурной программы станет участие Узбекистана в выставке "Любовь земная и любовь небесная. Владимир и Константин Маковские", которая пройдет со 2 июня по 13 сентября в Музее Фаберже. Выставка, посвящённая 180-летию русских художников — братьев Маковских. В проекте участвуют ведущие музейные институции России, включая Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственную Третьяковскую галерею, Нижегородский государственный художественный музей и другие.

Экспозиция объединит около 170 произведений из более чем 25 музеев. Узбекистан представлен девятью экспонатами из коллекции Государственного музея искусств. Участие узбекских музейных предметов в проекте подчеркивает расширение международного музейного сотрудничества и интеграцию культурного наследия Узбекистана в крупные международные выставочные инициативы.

Одним из центральных событий программы станет выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары". Экспозиция откроется 4 июня в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа и будет доступна для посетителей до 4 октября. Экспозиция является продолжением совместной выставки "Свет между мирами" 2025 года, прошедшей в музее "Новый Иерусалим". Как отметили организаторы, проект посвящён богатому культурному наследию Бухарского эмирата и раскрывает художественную среду дворцовой культуры Центральной Азии. Выставка объединяет редкие образцы прикладного искусства, предметы быта и произведения ювелирного мастерства, отражающие высокий уровень художественных традиций региона. В экспозиции будет представлено 67 музейных предметов, из которых 58 экспонатов предоставлены ведущими музейными институциями Узбекистана, включая Бухарcкий государственный музей-заповедник, Государственный музей искусств Узбекистана, Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана, а также Государственный музей истории Темуридов. Еще 9 экспонатов представлены из коллекции Государственного Эрмитажа.

Ключевым событием театральной программы станет показ оперы Георга Фридриха Генделя Tamerlano, который состоится 4 июня на сцене Мариинского театра в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ "Петербургские сезоны". Постановка режиссёра Стефано Поды представляет собой международный проект, соединяющий барочную традицию и современный художественный язык. Впервые спектакль был представлен 2 и 3 октября 2024 года на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте в рамках IV Всемирной конференции по креативной экономике и стал одним из центральных культурных событий форума. Опера исполняется на итальянском языке. В постановке задействован международный состав исполнителей: заглавную партию исполняет народный артист Узбекистана Женисбек Пиязов, партию Баязета — Хуан Санчо, партию Астерии — Вероника Канхеми, роль Биби-Ханум исполняет Юлдуз Раджабова.

Как отметили организаторы, культурная программа Узбекистана в Санкт-Петербурге отражает последовательную государственную политику, направленную на продвижение культурного наследия страны на международной арене, поддержку межинституционального сотрудничества и развитие глобального культурного диалога.