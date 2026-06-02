Пушкинский музей проведет серию моновыставок "Мадонны Ренессанса. Из частных собраний"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина проведет цикл моновыставок "Мадонны Ренессанса. Из частных собраний", в рамках которого представит шедевры итальянской живописи эпохи Возрождения, хранящихся в частных коллекциях России.



"Наш выставочный проект необычный. Он состоит из последовательного показа четырёх картин художников эпохи Возрождения, и все они - из частных собраний. Выставка называется "Мадонны Ренессанса". Это одна из древнейших и самых распространённых тем европейского искусства - изображение Мадонны с младенцем", - сказала доктор искусствоведения, главный научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина Виктория Маркова, слова которой привели в пресс-службе музея.



Она уточнила, что первая картина - "Мадонна с двумя играющими младенцами", которой открывается цикл, исполнена одним из учеников Леонардо да Винчи. "По поводу его имени до сих пор идут споры между учёными. Но в том, что в создании этой картины принял участие непосредственно сам Леонардо, сомнений нет. В этом особенность и исключительная ценность этого произведения", - добавила Маркова.

Картина будет выставлена в музее до 14 июня. Как отметили в пресс-службе музея, на картине фоне пейзажа с ясными далями изображена Мадонна с младенцем Христом и маленьким Иоанном Крестителем. Центр композиции занимает коленопреклоненная Мадонна: как правило в такой позе она изображалась лишь в сценах Рождества и Поклонения Младенцу, но можно предположить, что автор картины хотел подчеркнуть роль Богоматери как защитницы и покровительницы, показать ее как воплощение божественного милосердия, добавили в пресс-службе.

Именно в такой позе ее фигура неоднократно повторяется в работах Леонардо да Винчи, в том числе в картине "Мадонна в гроте" из собрания Лувра: её рентгенографическое исследование показало, что по первоначальному замыслу художника Мадонна изображалась в той же позе, что и на картине "Мадонна с двумя играющими младенцами".

Выставочный проект "Мадонны Ренессанса. Из частных собраний" продлится до 26 июля. Следом будут представлены работы Джованни Беллини, Луки Синьорелли, Франческо Граначчи. Каждая моновыставка продлится две недели.