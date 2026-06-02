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Пушкинский музей проведет серию моновыставок "Мадонны Ренессанса. Из частных собраний"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина проведет цикл моновыставок "Мадонны Ренессанса. Из частных собраний", в рамках которого представит шедевры итальянской живописи эпохи Возрождения, хранящихся в частных коллекциях России.

"Наш выставочный проект необычный. Он состоит из последовательного показа четырёх картин художников эпохи Возрождения, и все они - из частных собраний. Выставка называется "Мадонны Ренессанса". Это одна из древнейших и самых распространённых тем европейского искусства - изображение Мадонны с младенцем", - сказала доктор искусствоведения, главный научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина Виктория Маркова, слова которой привели в пресс-службе музея.

Она уточнила, что первая картина - "Мадонна с двумя играющими младенцами", которой открывается цикл, исполнена одним из учеников Леонардо да Винчи. "По поводу его имени до сих пор идут споры между учёными. Но в том, что в создании этой картины принял участие непосредственно сам Леонардо, сомнений нет. В этом особенность и исключительная ценность этого произведения", - добавила Маркова.

Картина будет выставлена в музее до 14 июня. Как отметили в пресс-службе музея, на картине фоне пейзажа с ясными далями изображена Мадонна с младенцем Христом и маленьким Иоанном Крестителем. Центр композиции занимает коленопреклоненная Мадонна: как правило в такой позе она изображалась лишь в сценах Рождества и Поклонения Младенцу, но можно предположить, что автор картины хотел подчеркнуть роль Богоматери как защитницы и покровительницы, показать ее как воплощение божественного милосердия, добавили в пресс-службе.

Именно в такой позе ее фигура неоднократно повторяется в работах Леонардо да Винчи, в том числе в картине "Мадонна в гроте" из собрания Лувра: её рентгенографическое исследование показало, что по первоначальному замыслу художника Мадонна изображалась в той же позе, что и на картине "Мадонна с двумя играющими младенцами".

Выставочный проект "Мадонны Ренессанса. Из частных собраний" продлится до 26 июля. Следом будут представлены работы Джованни Беллини, Луки Синьорелли, Франческо Граначчи. Каждая моновыставка продлится две недели.

Пушкинский музей
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