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Умер актер Сэм Нилл, сыгравший в "Парке юрского периода"

Умер актер Сэм Нилл, сыгравший в "Парке юрского периода"
Фото: Nora Tam/South China Morning Post via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Новозеландский актер Сэм Нилл скончался в возрасте 78 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на заявления в соцсетях артиста.

Отмечается, что в 2022 году у него нашли редкую форму рака крови. Недавно он сообщал, что ему удалось победить болезнь.

Сэм Нилл известен главной ролью палеонтолога в блокбастерах из серии "Парк юрского периода". Он сыграл в таких картинах как "Охота за "Красным октябрём", "Сквозь горизонт", "В пасти безумия", "Мёртвый штиль, "Пианино" и других.

Хроника 05 января 2019 года – 13 июля 2026 года Умершие знаменитости
Сэм Нилл
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