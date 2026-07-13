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Археологи нашли новую гробницу эпохи Рамессидов на западном берегу Луксора

Археологи нашли новую гробницу эпохи Рамессидов на западном берегу Луксора
Храм Карнак в Луксоре, Египет
Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Археологическая миссия Лейденского университета обнаружила в некрополе Шейх Абд эль-Курна на западном берегу Луксора гробницу возрастом около 3000 лет, сообщает CBS News со ссылкой на министерство туризма и древностей Египта.

Памятник принадлежал человеку по имени Пасер и датируется эпохой Рамессидов (XIX-XX династии). Гробница расположена к востоку от ранее известного погребального комплекса и выполнена в традиционной планировке частных фиванских захоронений Нового царства: открытый двор, часовня в форме перевёрнутой "Т", подземные погребальные камеры. Внутри двора сохранились архитектурные элементы, включая глиняно-кирпичную скамью для стелы и лестницу с наклонными пандусами.

На стенах часовни обнаружены надписи с именем Пасера, изображающие его в сценах поклонения богам и рядом с супругой перед столом подношений. Археологи продолжают документирование находки и изучение погребённого круга.

Власти Египта рассчитывают, что новые археологические открытия поддержат туристический сектор. Исследовательский проект в районе Луксора ведётся с 2018 года. В прошлом году там вновь открыли для посетителей крупную гробницу фараона после более чем 20-летней реставрации. В начале этого года в провинции Бехейра были обнаружены артефакты в части греко-римского кладбища возрастом более 2300 лет.

Луксор Египет
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