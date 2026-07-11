Поиск

Умер актер Юрий Смирнов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни, сообщили в Театре на Таганке.

Там отметили, что Смирнов служил в труппе театра с момента его основания, стоял у истоков театра и вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены.

Информация о дате и времени прощания будет объявлена дополнительно.

"За годы работы Смирнов исполнил множество ролей в таких знаковых спектаклях, как "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Берегите ваши лица", "Живой", "Десять дней, которые потрясли мир" и многих других", - добавили в театре.

Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. Артист снимался в кино, его дебют состоялся в 1961 году. Известность Смирнову принесла роль Гаврилы в фильме "Бумбараш", вышедшем в 1971 году. Среди его известных киноролей также Петр Петрович Полипов в телесериале "Вечный зов", ювелир Анатолий Яковлевич в сериале "На углу, у Патриарших" и другие.

Юрий Смирнов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умерла певица Бонни Тайлер

 Умерла певица Бонни Тайлер

"Хитрости" и "Больница Питт" стали лидерами номинаций на "Эмми-2026"

 "Хитрости" и "Больница Питт" стали лидерами номинаций на "Эмми-2026"

Эрмитаж опробует гибкую систему стоимости билетов

Номинал "Пушкинской карты" предложили увеличить до 7 тыс. руб.

 Номинал "Пушкинской карты" предложили увеличить до 7 тыс. руб.

Джордж Клуни удостоен почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

 Джордж Клуни удостоен почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Умерла актриса Екатерина Жемчужная

 Умерла актриса Екатерина Жемчужная

Ряд шедевров из собрания Русского музея покажут в Третьяковской галерее

 Ряд шедевров из собрания Русского музея покажут в Третьяковской галерее

Матвиенко попросила Мишустина упростить исключение памятников культуры из госреестра

Эрмитаж перенес сроки некоторых экспедиций в Крыму

"Майкл" стал самым кассовым байопиком в истории, обойдя "Оппенгеймера"

 "Майкл" стал самым кассовым байопиком в истории, обойдя "Оппенгеймера"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3026 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10459 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов