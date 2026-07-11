Умер актер Юрий Смирнов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни, сообщили в Театре на Таганке.

Там отметили, что Смирнов служил в труппе театра с момента его основания, стоял у истоков театра и вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены.

Информация о дате и времени прощания будет объявлена дополнительно.

"За годы работы Смирнов исполнил множество ролей в таких знаковых спектаклях, как "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Берегите ваши лица", "Живой", "Десять дней, которые потрясли мир" и многих других", - добавили в театре.

Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. Артист снимался в кино, его дебют состоялся в 1961 году. Известность Смирнову принесла роль Гаврилы в фильме "Бумбараш", вышедшем в 1971 году. Среди его известных киноролей также Петр Петрович Полипов в телесериале "Вечный зов", ювелир Анатолий Яковлевич в сериале "На углу, у Патриарших" и другие.