"Хитрости" и "Больница Питт" стали лидерами номинаций на "Эмми-2026"

Церемония вручения наград состоится 14 сентября в Лос-Анджелесе

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Номинантов на 78-ю премию "Эмми" объявили в среду в Лос-Анджелесе. Лидером среди комедийных проектов стал финальный сезон сериала "Хитрости" (HBO Max), получивший 24 номинации и установивший новый рекорд для комедийного сериала. В прошлом году максимальный показатель - 23 номинации - принадлежал сериалам "Медведь" и "Киностудия".

В драматическом блоке наибольшее число номинаций получил второй сезон "Больницы Питт" (HBO Max) - 25. Сериал уже отмечался в прошлом году, но нынешний результат стал одним из самых высоких для драматического проекта за всю историю "Эмми". Как отмечает AP, значительная часть успеха связана с актерским ансамблем: 13 из 25 номинаций пришлись на актёрские категории, что является редким достижением для драматического сериала. В прошлом сезоне проект получил лишь три актерские номинации, но выиграл в каждой из них.

Среди других драматических претендентов - "Одна из многих" (Apple TV), "Дипломат" (Netflix), а также "Позолоченный век" и "Рыцарь Семи Королевств" (HBO Max).

Сериал "Жаркое соперничество", ставший одним из главных хитов сезона, не был допущен к участию в "Эмми", поскольку финансировался за пределами США. Проект претендует на международную премию "Эмми" и уже получил 16 наград на Canadian Screen Awards 2026. Один из его исполнителей, Коннор Стори, получил номинацию за участие в качестве приглашённого ведущего Saturday Night Live.

Джейсон Бейтман получил четыре номинации за разные проекты. По три номинации получили Квинта Брансон, Пол У. Даунс, Мэттью Рис, Джейсон Сигел, Мартин Шорт и Ноа Уайли. Посмертная номинация присуждена Робу Райнеру за роль в сериале "Медведь".

Церемония вручения 78-й премии "Эмми" состоится 14 сентября в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на NBC, ведущей выступит актриса Маришка Харгитей. Трансляция также будет доступна на Peacock.