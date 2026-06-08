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Работы Шагала возвращаются в экспозицию Третьяковки после выставки в Пушкинском

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Работы Марка Шагала с 16 июня возвращаются в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после пребывания на выставке в Пушкинском музее, сообщили в пресс-службе галереи.

"Монументальное панно "Введение в Еврейский театр", которое занимало главную стену зала Еврейского камерного театра, а также "Любовь на сцене", фриз "Свадебный стол", "Литература", "Драма (Театр)", "Танец" и "Музыка", - говорится в сообщении галереи.

Произведения возвращаются в зал Третьяковки после гастролей в ГМИИ им. А.С. Пушкина, где они были представлены на выставке работ Марка Шагала. Моновыставка "Марк Шагал. Радость земного притяжения" проходила в музее с 10 декабря по 15 марта.

Марк Шагал
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