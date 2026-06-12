"Союзмультфильм" покажет в КНР классические и современные мультфильмы в честь своего 90-летия

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" в честь своего 90-летия проведет серию показов в Китае, в программу войдут избранные фильмы из "золотой коллекции" киностудии, а также современная авторская анимация, сообщили в пресс-службе студии.

"В Китае проходят показы классической и современной анимации "Союзмультфильма" в честь 90-летия киностудии. Сеансы стали частью знаковых мероприятий Chongqing International Animation Week и CICAF Hangzhou", - сообщили в пресс-службе.

Фильмы "Союзмультфильма" в рамках первых показов будут представлены в девяти кинотеатрах.

В ходе показов, как уточнили в пресс-службе, зрители Китая увидят знаковые произведения отечественной анимации, среди которых "Ежик в тумане" (режиссер Юрий Норштейн) - один из самых титулованный фильмов студии, получивший более 35 национальных и международных наград, серия фильмов "Ну, погоди!" (режиссер Вячеслав Котеночкин), мультфильмы "Крокодил Гена" (режиссер Роман Качанов), "Варежка" (режиссер Роман Качанов). Отдельным событием программы станет показ картины "Снежная королева" (режиссер Лев Атаманов), запланированный на закрытие фестивальной программы 15 июня.

Вторая серия показов в Китае пройдет в рамках CICAF Hangzhou с 15 по 19 июня 2026 года. На фестивале "Союзмультфильм" также представит собственный стенд, где гости смогут сфотографироваться с персонажами мультфильмов "Чебурашка" и "Ну, погоди!".

Китайская программа, как уточнили в пресс-службе, станет частью международных мероприятий "Союзмультфильма" в юбилейный год и позволит представить зарубежной аудитории как классическое наследие студии, так и современную российскую авторскую анимацию.