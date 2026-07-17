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В Петербурге осенью откроют памятник Кириллу Лаврову

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Осенью в Петербурге намерены открыть памятник народному артисту СССР Кириллу Лаврову, сообщает сайт мэрии.

"Сегодня, 17 июля, градостроительный совет при правительстве Санкт-Петербурга рассмотрел эскизный проект памятника народному артисту СССР и почетному гражданину Санкт-Петербурга Кириллу Лаврову. Авторами выступили скульптор Георгий Франгулян и архитектор Олег Харченко. (...) Открытие памятника запланировано на осень этого года", - говорится в сообщении.

В центре композиции будет фигура актера в движении. Круглая форма постамента напомнит театральную сцену и античный амфитеатр. Общая площадь памятника составит 8,4 кв.м, высота - 2,5 м.

Открытие монумента собираются приурочить ко дню рождения Лаврова в сентябре и к отмечаемому в этом году 150-летию Союза театральных деятелей России. Год назад, в день столетия артиста 15 сентября, в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне установили закладной камень будущего памятника.

СССР Петербург Петроградская сторона Кирилл Лавров Георгий Франгулян
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