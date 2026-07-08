Эрмитаж опробует гибкую систему стоимости билетов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Эрмитаж с 14 июля начнет тестировать гибкую систему билетов в Главный музейный комплекс для распределения потоков посетителей, сообщила пресс-служба музея.

"Вечерние сеансы станут в 1,7-2,4 раза дешевле дневных. Существенная разница в тарифах позволит сбалансировать посещаемость так, чтобы разгрузить залы в пиковые часы и обеспечить комфорт и безопасность каждому посетителю", - отмечается в сообщении.

По вторникам, пятницам и субботам билеты на сеансы с 11:00 будут стоить 1,2 тысячи рублей, с 16:00 - 700 рублей, с 18:00 - 500 рублей. По средам, четвергам и воскресеньям посещение музея с 11:00 будет стоить 1,2 тысячи, с 16:00 - 700 рублей.

Льготные категории новая система не затронет.

"Ключевая причина перемен: до 80% посетителей приходят в главный музейный комплекс с 11 до 16 часов, в связи с чем создается критическая нагрузка на инфраструктуру. В высокий летний сезон, когда возрастают температуры, проблема усугубляется, и посещение в самые популярные часы становится менее комфортным для гостей. Задача новой системы - перераспределить потоки, это также вопрос безопасности людей, экспонатов и музейных пространств", - пояснили в Эрмитаже.

В прошлом сезоне музей в течение четырех месяцев проводил эксперимент с вечерними билетами по сниженной цене, и это не помогло в перераспределении потоков: большинство посетителей все равно выбирали дневные сеансы.

Эрмитаж будет изучать ситуацию с посещаемостью и не исключает корректировок, но принцип разных цен на сеансы в Главный музейный комплекс останется, так как "пиковая нагрузка круглогодично приходится на ограниченный период дня", информирует пресс-служба.

Сейчас стандартный билет в Главный музейный комплекс для взрослого стоит 700 рублей, на сеансы после 17:00 по вторникам, пятницам и субботам можно попасть за 500 рублей.