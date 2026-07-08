Поиск

Эрмитаж опробует гибкую систему стоимости билетов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Эрмитаж с 14 июля начнет тестировать гибкую систему билетов в Главный музейный комплекс для распределения потоков посетителей, сообщила пресс-служба музея.

"Вечерние сеансы станут в 1,7-2,4 раза дешевле дневных. Существенная разница в тарифах позволит сбалансировать посещаемость так, чтобы разгрузить залы в пиковые часы и обеспечить комфорт и безопасность каждому посетителю", - отмечается в сообщении.

По вторникам, пятницам и субботам билеты на сеансы с 11:00 будут стоить 1,2 тысячи рублей, с 16:00 - 700 рублей, с 18:00 - 500 рублей. По средам, четвергам и воскресеньям посещение музея с 11:00 будет стоить 1,2 тысячи, с 16:00 - 700 рублей.

Льготные категории новая система не затронет.

"Ключевая причина перемен: до 80% посетителей приходят в главный музейный комплекс с 11 до 16 часов, в связи с чем создается критическая нагрузка на инфраструктуру. В высокий летний сезон, когда возрастают температуры, проблема усугубляется, и посещение в самые популярные часы становится менее комфортным для гостей. Задача новой системы - перераспределить потоки, это также вопрос безопасности людей, экспонатов и музейных пространств", - пояснили в Эрмитаже.

В прошлом сезоне музей в течение четырех месяцев проводил эксперимент с вечерними билетами по сниженной цене, и это не помогло в перераспределении потоков: большинство посетителей все равно выбирали дневные сеансы.

Эрмитаж будет изучать ситуацию с посещаемостью и не исключает корректировок, но принцип разных цен на сеансы в Главный музейный комплекс останется, так как "пиковая нагрузка круглогодично приходится на ограниченный период дня", информирует пресс-служба.

Сейчас стандартный билет в Главный музейный комплекс для взрослого стоит 700 рублей, на сеансы после 17:00 по вторникам, пятницам и субботам можно попасть за 500 рублей.

Эрмитаж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрмитаж опробует гибкую систему стоимости билетов

Номинал "Пушкинской карты" предложили увеличить до 7 тыс. руб.

 Номинал "Пушкинской карты" предложили увеличить до 7 тыс. руб.

Джордж Клуни удостоен почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

 Джордж Клуни удостоен почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Умерла актриса Екатерина Жемчужная

 Умерла актриса Екатерина Жемчужная

Ряд шедевров из собрания Русского музея покажут в Третьяковской галерее

 Ряд шедевров из собрания Русского музея покажут в Третьяковской галерее

Матвиенко попросила Мишустина упростить исключение памятников культуры из госреестра

Эрмитаж перенес сроки некоторых экспедиций в Крыму

"Майкл" стал самым кассовым байопиком в истории, обойдя "Оппенгеймера"

 "Майкл" стал самым кассовым байопиком в истории, обойдя "Оппенгеймера"

Реставраторы выявили скрытые элементы на ранней картине Рембрандта

 Реставраторы выявили скрытые элементы на ранней картине Рембрандта

В библиотечный "спецхран" отправят грубо искажающие историю книги, созданные на Украине

 В библиотечный "спецхран" отправят грубо искажающие историю книги, созданные на Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10393 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2963 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов