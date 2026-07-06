Джордж Клуни удостоен почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Обладателем почетного "Золотого льва" 83-го Венецианского кинофестиваля стал американский актер и режиссер Джордж Клуни, сообщили организаторы.

"Премия "Золотой лев" за вклад в кинематограф на 83-м Венецианском международном кинофестивале была присуждена американскому актеру, режиссеру и продюсеру Джорджу Клуни", - говорится в сообщении организаторов.

Комментируя вручение награды, Клуни отметил, что для него это огромная честь.

Джордж Клуни - американский актер, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Сириана", обладатель премии "Золотой глобус" за роль миллионера Мэтта Кинга в драме "Потомки" и роль бежавшего заключённого в комедии "О, где же ты, брат?". Второй раз получил "Оскар" как продюсер в номинации "Лучший фильм" за картину "Операция "Арго"". За этот же фильм был удостоен четвёртого "Золотого глобуса" и первой статуэтки BAFTA.

83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.