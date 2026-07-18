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Первая в истории выставка Большого театра откроется на Сейшельских островах

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр представит первую в своей истории выставку в Национальной республиканской библиотеке Сейшельских островов, в рамках проекта "Большой театр: сквозь время", который расскажет историю театра, будут представлены сценические костюмы, архивные фотографии и эскизы декораций.

"Впервые в своей 250-летней истории Большой театр России представляет крупный проект в Африке. 28 июля в столице Сейшельских островов Виктории, в Национальной республиканской библиотеке, откроется масштабная выставка "Большой театр: сквозь время". Проект приурочен сразу к трем юбилейным датам: 250-летию Большого театра России, 50-летию независимости Республики Сейшельские Острова и 50-летию установления дипломатических отношений между Россией и Сейшелами", - сообщили в пресс-службе ГАБТ.

Уточняется, что музей Большого театра представит на выставке уникальные сценические костюмы, архивные фотографии, литографии, эскизы декораций и познакомит посетителей с историей театра. Центральное место в экспозиции займут костюмы из спектаклей "Щелкунчик", "Баядерка", "Сильфида", "Жизнь за царя", "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и других постановок Большого театра. Они, как отметили в театре, позволят не только оценить мастерство театральных художников, но и проследить эволюцию сценического искусства, отраженную в деталях, материалах и образах.

Экспозицию дополнят копии архивных литографий, фотографий, эскизов декораций и костюмов. Посетители смогут проследить основные этапы развития Большого театра с середины XIX века до наших дней, познакомиться с историческими постановками и работами художников - Константина Коровина, Ильи Глазунова, Симона Вирсаладзе и других мастеров.

Кроме того, запланировано проведение гала-концерта звёзд российского балета, который состоится 28 июля в Административно-общественном центре Виктории. Впервые на Сейшельских островах выступят ведущие солисты крупнейших российских театров: Большого и Мариинского театров, Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского и Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Большой театр ГАБТ Сейшельские острова
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