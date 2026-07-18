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Фильм "Холоп 3" стал самым кассовым российским фильмом, вышедшим летом 2026 года

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Фильм "Холоп 3" режиссёра Клима Шипенко собрал в прокате 1 млрд рублей, став самым кассовым российским фильмом, вышедшим летом этого года, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Фильм "Холоп 3" собрал в прокате 1 млрд рублей, Комедию режиссёра Клима Шипенко посмотрели в кинотеатрах страны более 2 млн человек. Картина стала самым кассовым российским фильмом, вышедшим летом этого года", - написала Любимова в своем канале в Мах.

В третьей части комедийной франшизы главный герой и его команда сталкиваются с новым амбициозным вызовом. На этот раз объектом психологического эксперимента становится не один человек, а целая семья избалованных мажоров, уточнила министр.

Ольга Любимова Клим Шипенко
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