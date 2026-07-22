Церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдет 12 ноября в Москве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Церемония вручения второй премии Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдет в Москве 12 ноября, сообщили в пресс-службе кинопремии.

"Церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоится 12 ноября 2026 года в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном в канале премии в Мах.

Награждение победителей первой премии прошло в ноябре 2025 года. Победители получили статуэтки в форме бабочки, созданные художником Юрием Купером. Они были изготовлены в костромской мастерской, для украшения крыльев бабочки было использовано около 5000 бриллиантов.

Помимо этого, лауреат в номинации "Лучший фильм" получил премию, эквивалентную 1 млн долларов, в виде бриллианта в десять карат, лауреаты в остальных номинациях - по 250 тыс. долларов в виде бриллианта в пять карат.

Евразийская академия кинематографических искусств является самостоятельной международной организацией для взаимной поддержки и кооперации кинематографистов, укрепления суверенных культурных связей и формирования единого творческого пространства, основанного на уважении к национальным традициям и духовному наследию народов Евразии.

Главной задачей Академии является поиск, поддержка и продвижение кино, отражающего ценности человечности, семьи, уважения, патриотизма и созидания.