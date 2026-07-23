Два десятка картин вошли в основную программу 83-го Венецианского кинофестиваля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В основную программу 83-го Венецианского кинофестиваля вошли 20 картин, среди них - новая работа американского режиссера Мартина Макдонаха, фильмы актера и режиссера Кейси Аффлека и японского режиссера Хирокадзу Корээда, сообщил на пресс-конференции художественный руководитель кинофестиваля Альберто Барбера.

Среди картин, которые вошли в основной конкурс смотра - новый фильм ирландского режиссёра Мартина Макдонаха по его же сценарию - драматический триллер "Дикая лошадь", главные роли в котором исполнят Джон Малкович, Стив Бушеми, Сэм Рокуэлл и Паркер Поузи. Также в основной программе - британский биографический фильм режиссёра Дэнни Бойла "Чернила", готический психологический детектив "Компания", режиссером и сценаристом которого выступил Кейси Аффлек, фильм "Оглянись" японского режиссера Хирокадзу Корээда, который является экранизацией одноименной манги-ваншота Тацуки Фудзимото, рассказывающей о двух школьницах, которых объединяет страсть к рисованию манги.



Кроме того, в конкурсной программе - фильм "Немного света" иранского режиссера Али Асгари, драма "Возвращение в Буэнос-Айрес" чилийского и итальянского режиссера Марко Бечиса, "Хороший маленький солдат" французского режиссера Стефана Бризе, драматическая комедия-экранизация одноименного романа Антонио Франкини "Огонь, что ты носишь в себе" режиссера из Италии Эдоардо Де Анджелиса, психологическая драма "Неизвестная женщина" датско-египетского режиссера Май эль-Тухи. Также в программе - картина "Чертов ублюдок" немецкого режиссера Вернера Херцога, основанная на реальной истории британских сестер-близнецов Фреды и Греты Чаплин, одержимых своим соседом и приговоренных за это к тюремному заключению - примечательно, что ранее вокруг картины возникла шумиха после исключения фильма из анонсов программы Каннского кинофестиваля и предложения о внеконкурсном показе, тогда Херцог отказался от участия.



В основном конкурсе также участвуют картина о сложных человеческих переживаниях и поиске опоры в тяжелой ситуации "Место, чтобы исцелиться" французского кинорежиссера Седрика Кана, биографическая арт-хаусная драма "Дау" о советском физике, лауреате Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий Льве Ландау Ильи Хржановского (признан в РФ иноагентом), фильм "Возможная любовь" корейского режиссера Ли Чхан-дон, драматический фильм итальянского режиссёра Нанни Моретти "Это произойдет сегодня вечером", криминальная драма режиссера Лэнса Оппенхайма "Прайм-тайм", драма "Эхо-камера" итальянского режиссера Андреа Паллаоро, драматический фильм "Чуть раньше полуночи" французского режиссера Николаса Паризера, психологический триллер итальянского режиссера Паоло Стрипполи "Спираль", фильм "Мистер Нельсон, вы убивали людей?" японского режиссера Синья Цукамото и картина "Бункер" французского режиссера Флориана Зеллера.



Старейший киносмотр пройдет в Венеции со 2 по 12 сентября.



По итогам фестиваля вручаются "Золотой лев" лучшей картине, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе, а также Специальный приз жюри.