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Шведский центр викингов добивается компенсации от Universal за поврежденный драккар из "Одиссеи"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Владелец шведской реплики корабля викингов Glad av Gillberga, использованной для съемок фильма "Одиссея" Кристофера Нолана, заявил, что киностудия Universal не оплатила расходы на ремонт судна после завершения производства. Об этом пишет The Guardian.

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По данным некоммерческой организации Vikingaleden, корабль был возвращен с повреждениями кормовой части и мачты. Стоимость материалов для восстановления составила около $6 тыс., однако, как утверждает ассоциация, выставленный счет остался неоплаченным.

Председатель Vikingaleden Петер Олауссон сообщил, что студия ранее гарантировала компенсацию расходов. "Мы выставили счёт только за материалы. Для Universal эта сумма незначительна, но для нашей ассоциации - существенная", - отметил он.

Glad av Gillberga, построенный по образцу судна XI века, участвовал в съемках как один из кораблей сопровождения. Основным судном в фильме выступала норвежская реплика Draken Harald Hаrfagre.

Universal заявила, что, согласно внутренним данным, все счета, связанные с Glad av Gillberga, были оплачены, включая ремонт, и что представители студии связались с ассоциацией для урегулирования ситуации.

Фильм "Одиссея", бюджет которого оценивается в $250 млн, собрал $264 млн в мировой прокат в первый уикенд.

Universal Кристофер Нолан Одиссея
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