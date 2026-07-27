В России "Ночь кино" пройдет 29 августа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 29 августа в России и ряде зарубежных стран, в этом году она состоится в 11 раз.

"29 августа 2026 года во всех субъектах Российской Федерации и в ряде зарубежных стран при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии состоится 11-я всероссийская акция "Ночь кино". Мероприятие будет приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа", - сказано на сайте мероприятия.

На российских и зарубежных площадках состоятся показы фильма о Великой Отечественной войне - "Ангелы Ладоги", семейных фильмов "Буратино" и "Чебурашка 2", а также военного фильма "Малыш".

Также планируются концерты, выставки, викторины, конкурсы.